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Трамп назвав «чудовими» новини про зменшення безробіття у США

Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції 5 червня 2020 року

Рівень безробіття США становить 13,3%. Такі дані оприлюднило Бюро статистики праці США у п‘ятницю. Попри те, що рівень безробіття є надзвичайно високим, дані виявились кращими за прогнози багатьох експертів, а також кращим за квітневі дані безробіття на рівні 14,7%.

У травні в економіці створили 2,5 мільйона нових робочих місць, після того, як кількість робочих місць скоротилась у квітні більш ніж на 20 мільйонів, у зв‘язку з пандемією коронавірусу.

«Це підтверджує нашу роботу», - заявив Трамп, коментуючи дані з безробіття під час прес-конференції в п‘ятницю і назвав попередні прогнози «найбільшим прорахунком в історії бізнес-шоу».

Віце-президент США Майк Пенс в інтерв’ю CNBC назвав новину про зниження рівня безробіття «надзвичайною» і «досягненням завдяки лідерству президента Дональда Трампа у часи пандемії».

Зараз не час радіти, зауважили в опозиції. Лідер Демократів у Сенаті Чак Шумер в коментарі MSNBC наголосив, що 13% безробіття є дуже високим показником і закликав Конгрес працювати над новим пакетом стимулів допомоги економіці.

«13% безробіття - це не час радіти, захоплюватись, або припиняти діяти, бо існує значна імовірність того, що без нових стимулів все знову погіршиться», - заявив Шумер.

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