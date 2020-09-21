В Міністерстві закордонних справ України не бачать загрози перегляду Європейським Союзом безвізового режиму з Україною. Про це в ексклюзивному інтерв`ю Голосу Америки повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

«Наразі є чітке розуміння та домашнє завдання для України на великому євроінтеграційному треку. Це пакет реформ, над яким ми працюємо щодня, включаючи боротьбу з корупцією та діяльність незалежних антикорупційних органів. Майже всі відомства держави залучені в цей трек», - заявила високопосадовиця. Саме тому, переконана Джапарова, сьогодні немає підстав для можливого перегляду безвізу. «Є чітке розуміння як рухатися, а також що важливо та потрібно робити. І всі ці дії координуються на найвищому рівні», - заявила вона.

За її словами, за останні шість років ЄС чимало інвестував як в економіку, так і в систему верховенства права в Україні. Київ, в свою чергу, завжди прислуховується до думки міжнародних партнерів. Разом з цим Україна наразі не отримувала від представників Європейського Союзу на офіційному рівні інформацію щодо перегляду безвізової політики по відношенню України. «Певні заяви, які можуть лунати, це поки заяви політичних фігур», - додає вона.

Широкого обговорення в Україні питання можливого перегляду безвізового режиму між Україною та ЄС набуло після того, як Верховна Рада затвердила склад конкурсної комісії задля обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, незважаючи на рекомендації Євросоюзу.

США та ЄС взяли до уваги рішення Ради і наголосили, що подальша підтримка України залежатиме від прозорості обрання керівника САП.

А от європейський політик, депутатка Європарламенту від Німеччини, а також членкиня комітету закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через це рішення безвізовий режим України з ЄС під загрозою. «Поки міжнародне співтовариство зайнято Білоруссю, уряд України спішно підштовхує кандидатів, які не мають досвіду та порядності, до вибору глави САП. Це не пройде. Уряд ставить під загрозу безвізовий режим із ЄС і подальшу трансляцію допомоги в розмірі 1,5 млрд євро", - повідомила вона у своєму Twitter. В другому твіті вона зазначила, що цю ж інформацію вона сказала голові фракції «Слуга народу» Давіду Арахамії.

В понеділок розпочинається візит до України головного дипломата Європи Жозепа Борреля. Це перший візит Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки до України. Заплановані зустрічі на найвищому рівні з президентом та низкою міністрів. Експерти не виключають, що під час перемовин було порушено питання і щодо рішення парламенту по САП, а також безвізу.

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