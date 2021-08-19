Байден: війська США залишаться в Афганістані до завершення евакуації американців

Американські військові перебуватимуть в Афганістані до завершення евакуації американців, навіть якщо це перебування триватиме довше, ніж до 31 серпня, дати планованого виводу американських військ з країни, заявив президент США Джо Байден в інтерв‘ю ABC News.

«Якщо там залишаться американські громадяни, ми перебуватимемо там, доки на вивеземо їх», - сказав Байден. Він додав, що влада США планує завершити евакуацію і перебування сил США в Афганістані до 31 серпня. «Американці мають розуміти, що ми будемо намагатись це зробити до 31 серпня».

Відповідаючи на питання стосовно того, як проводиться евакуація, Байден зауважив, що певний рівень хаосу варто було очікувати.

«Думка, що якимось чином, був варіант вийти з країни без настання хаосу ... не знаю, як це можливо», - зауважив він.

Американський президент пов’язав швидке просування Талібану в Афганістані із втечею президента Афганістану Ашрафа Гані і здачею позицій місцевими військовими.

«Не думаю, що це наша провина. Коли уряд Афганістану, керівник цього уряду сідає у літак, відлітає до іншої країни. Коли відбувається істотний розпад афганського війська, яке ми навчали, то саме це і сталось», - додав Байден.

В середу Генерал Сухопутних військ США, Голова Об‘єднаного комітету начальників штабів США, Марк Міллі відкинув заяви про те, що швидке падіння влади Афганістану було передбачуваним.

«Ні я, ні будь-хто інший не бачив ознак, що це військо і цей уряд впаде за 11 днів», - заявив Міллі під час брифінгу для преси в середу.

Міллі підтвердив, що громадяни США матимуть змогу евакуюватись з Афганістану. 5 000 осіб вже було евакуйовано, додав Міллі.

За оцінками, приблизно 15 000 американців прагнуть виїхати з країни, як і десятки тисяч афганців, які побоюються репресій з боку Талібану.

В статті використано матеріали ABC News.

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