Байден: США мають захищати свободу судноплавства в Арктиці

Президент США Джо Байден заявив, що США мають захищати вільне та безпечне судноплавство в Арктичному та Індо-Тихоокеанському регіонах. Він зауважив, що такі країни як Китай та Росія намагаються встановити контроль над морськими шляхами. Заяви прозвучали під час виступу Байдена перед випускниками Академії берегової охорони США в середу.

«Десятиліттями Сполучені Штати підтримують безпеку морських шляхів», - заявив Байден. Він додав: «Десятиліттями ці правила підтримували світову економічну міць, на користь країн усього світу. Як ви знаєте, все більше ми бачимо, як цим правилам кидається виклик через швидке зростання технологій та деструктивні дії таких країн, як Китай та Росія».

«Ми переконані, що ці морські шляхи, артерії світової торгівлі мають залишатись мирними, і це стосується Південнокитайсього моря, Арабської затоки і все більше - Арктики», - сказав президент.

До безпеки мореплавства в Арктиці закликав і держсекретар США Ентоні Блінкен, який цього тижня взяв участь в засіданні міністрів закордонних справ країн регіону. «Арктика - регіон стратегічної конкуренції, який привернув світову увагу», - заявив Блінкен. Він закликав до підтримки верховенства права в регіоні, щоб забезпечити, що «Арктика залишалась регіоном вільним від конфлікту, де країни діють відповідально».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня відкинув критику США, заявивши, що цей регіон є територією Росії. В четвер він висловився на користь міжнародного діалогу стосовно Арктики, зокрема у військовій сфері і висловив занепокоєння через розміщення військових в Норвегії поблизу кордону з Росією.

Після засідання міністрів Арктичного регіону, Ісландія завершила своє 2-річне головування в Арктичній раді і керівництво перебрала Росія.

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