Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня

Зустріч у Вашингтоні президентів України і Сполучених Штатів перенесли з 30-го на 31-е серпня.

Про це повідомив на брифінгу в четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, зустріч відбудеться на один день пізніше у зв'язку з розширенням програми візиту.

"Ми домовилися зі Сполученими Штатами про перенесення цієї дати на один день, зокрема, через те, що формат зустрічі президентів був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, але і зустріч у форматі віч-на-віч", - сказав Кулеба.

Як він додав, такої домовленості було досягнуто під час його і глави Офісу президента Андрія Єрмака недавнього візиту до Вашингтона.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не вплинуть на розклад візиту президента Зеленського події в Афганістані, Кулеба сказав, що наразі все в силі.

"Станом на зараз у нас немає жодних індикаторів, що події в Афганістані якимось чином негативно впливають на підготовку та здійснення візиту президента України до Сполучених Штатів", - зазначив очільник МЗС.

Як він додав, "Усе йде за планом. 30 серпня глава української держави розпочне візит до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента США Джо Байдена".

Кулеба повідомив, що, окрім Вашингтона, Зеленський відвідає штат Каліфорнія, де ще не бував до цього жоден президент України. Саме в Каліфорнії зосереджені високотехнологічні IT-компанії. Отож за словами Кулеби, президент відвідає цей штат, аби "створити нові можливості для взаємодії США і України в цих сферах та залучити нові американські інвестиції в українську економіку".

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