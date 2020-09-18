Тихановська закликала міжнародну спільноту документувати можливі порушення в Білорусі

Мінськ має дозволити міжнародній місії документувати можливі злочини режиму Лукашенка під час придушення протестів. З таким закликом звернулась лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, виступаючи на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві 18 вересня, пише RFERL.

Вона закликала припинити насильство в Білорусі та провести вільні та справедливі вибори.

«Ми вимагаємо негайно зупинити насильство проти мирних громадян. Ми вимагаємо відпустити всіх політичних в‘язнів», - заявила Тихановська через відеозв‘язок з Литви.

Спеціальна доповідачка ООН Анаїс Марін заявила, що більше 10 000 людей, які брали участь в мирних протестах в Білорусі, було заарештовано, надійшло біля 500 повідомлень про тортури. Марін закликала владу відпустити несправдливо затриманих.

«Давайте не дозволимо новій залізній завісі опуститись на європейський континент», - наголосила Марін.

Представники Білорусі, Венесуели, Росії та Китаю намагались зупинити відеозвернення Тихановської, зауважуючи, що виступи тих, хто не представляє державу, порушують процедурні правила. Голова Ради з прав людини в ООН та європейські країни відхилили ці звинувачення. Посол Білорусі в Женеві Юрій Амбразевич заявив про неприйнятність використання цього органу для втручання до виборів у країні.

Низка європейських країн висловили занепокоєння порушеннями прав людини в Білорусі.

«Нас непокоять повідомлення про поширені катування, жорстоке, нелюдське, або зневажливе поводження. Ми закликаємо до повної відповідальності білоруської влади і негайного звільнення незаконно затриманих», - йдеться в заяві Фінляндії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Данії, озвученої данським міністром закордонних справ. Країни підтримали створення місії ОБСЄ зі встановлення фактів в рамках «Московського механізму».

З подібною заявою виступила і Латвія, яка закликала Раду ООН з прав людини підготувати звіт і створити Моніторфнгову місію ООН в Білорусі.

Велика Британія виступила з заявою про підтримку запровадження санкцій проти відповідальних за порушення прав людини в Білорусі. Вона також приєдналась до заяви більше ніж 35 країн з осудом відключень Інтернету в Білорусі.

Засідання Ради з прав людини ООН було скликане Німеччиною від імені ЄС. Планується, що учасники засідання розглянуть постанову із зі кулаком до представника ООН з прав людини Мішель Башеле проводити моніторинг кризи та підготувати відповідний звіт.

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