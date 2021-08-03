США сподіваються на ретельне розслідування смерті Шишова - заява посольства

Смерть білоруського активіста Віталія Шишова сталася на тлі «неприйнятної розправи» над з громадянським суспільством з боку білоруського режиму. Про це йдеться в заяві Посольства США в Україні, розміщеній в соцмережах.

Шишова, очільника правозахисної організації «Білоруськй дім в Україні», знайшли повішеним у парку поблизу його місця проживання в Києві, повідомили в поліції. Правоохоронці заявили, що перевірятимуть всі версії, включно з убивством, замаскованим під суїцид.

Американське дипломатичне відомство висловило сподівання на «повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин» справи.

«Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким», - йдеться в заяві.

Лідерка білоруської опозції Світлана Тихановська подякувала українській владі за початок розслідування.

Вона висловила занепокоєння через те, що «навіть ті, хто полишив територію Білорусі, не можуть відчувати себе у безпеці».

Дивіться також: Дмитрик Свічинський отримав довгоочікуване лікування у США – ексклюзивний репортаж. Відео