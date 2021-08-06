Білий дім висловився щодо оподаткування торгівлі криптовалютами

Білий дім підтримав ініціативу в Сенаті США, яка б «роз‘яснила заходи із зменшення ухилення від сплати податків на ринку криптовалют».

Ініціатива розглядається в рамках розгляду проекту США з підтримки інфраструктури. Сам законопроект передбачає програми обсягом 1 трильйон доларів на втілення низки проектів у США, включаючи ремонт доріг, будівництво мостів, збільшення охоплення мережею Інтернет, побудову мережі підзарядних станцій для автомобілів, тощо.

Передбачається, що фінансування цієї програми буде забезпечено шляхом збільшення податків для найбагатших американців а також низки заходів із запобігання ухиленню від оподаткування.

З метою подолання ухилення від оподаткування при торгівлі цифровими активами, законопроект містить вимогу для брокерів звітувати про доходи отримані від торгівлі криптовалютою, пише NBC News. Така вимога, за задумом адміністрації США, допоможе зібрати в бюджет 28 млрд дол додатково за десять років.

В Сенаті щодо цього положення є дві конкуруючі проекти поправок. Один із них містить виключення для виробників програмного забезпечення і протоколів, таких як блокчейн.

Інший, повідомляє The Wall Street Journal, вимагає від брокерів, які торгують цифровими активами, повідомляти податковій адміністрації про прибутки від торгівлі.

Саме останню поправку підтримали в Білому домі.

«Адміністрація переконана, що це положення зміцнить виконання податкових правил у цій новій фінансовій сфері і забезпечить, щоб платники податків, які мають високі доходи, платили у відповідності до закону», - заявив заступник речника Білого дому Ендрю Бейтс у четвер.

Інвестори на ринку криптовалют критикують цю поправку, заявляючи, що вона принесе шкоду ринкам, пише The Washington Post.

В статті використано матеріали NBC News, The Wall Street Journal.

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