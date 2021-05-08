Промова Блінкена в ООН викликала різкі заяви Росії та Китаю

Під час засідання Ради Безпеки ООН, що відбулось у віртуальному форматі в п‘ятницю, держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості міжнародної співпраці у відповіді на світові виклики, такі як пандемія COVID-19, зміна клімату а також на необхідності дотримання базових принципів міжнародного порядку.

«Ми також співпрацюватимемо з будь-якою країною з цих питань, навіть із тими, з ким ми маємо серйозні розбіжності», - заявив Блінкен.

«Водночас, ми продовжимо рішуче протистояти, якщо побачимо, що країни шкодять міжнародному порядку, роблять вигляд, що правила, які ми всі погодили, не існують, або просто їх порушують», - додав він.

Держава не поважає цей принцип, коли намагається переробити кордони, вирішити територіальні суперечки через загрозу застосування сили, або заявляє про те, що має право на сфери інтересів, щоб диктувати чи примушувати іншу країну приймати певні рішення. Країна демонструє зневагу до цього принцпу, коли спрямовує проти іншої країни дезінформацію, або використовує корупцію в якості зброї, або переслідує журналістів та дисидентів за кордоном

Головний дипломат США підкреслив, що «захист прав людини та гідність мають залишатись в центрі міжнародного порядку».«Ствердження внутрішньої юрисдикції не надає державі право поневолювати, катувати, викрадати, проводити етнічні чистки власного народу і іншим чином порушувати права людини», - наголосив посадовець.

Він також наголосив на рівноправному статусі країн-членів ООН. «Держава не поважає цей принцип, коли намагається переробити кордони, вирішити територіальні суперечки через загрозу застосування сили, або заявляє про те, що має право на сфери інтересів, щоб диктувати чи примушувати іншу країну приймати певні рішення. Країна демонструє зневагу до цього принцпу, коли спрямовує проти іншої країни дезінформацію, або використовує корупцію в якості зброї, або переслідує журналістів та дисидентів за кордоном».

Американська преса пов‘язала ці коментарі Блінкена з агресією Росії в Україні, переслідуваннями Кремлем опозиції, включно з ув‘язненням Олексія Навального, оглядачі також побачили в промові Блінкена звернення до утисків уйгурів в Китаї, проти яких США та інші країни неодноразово виступали.

Практично одразу після завершення промови Блінкена, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, який головував під час зустрічі, виступив із критичними ремарками стосовно США. «Я певний, що всім країнам хотілось би побачити зміну курсу Сполучених Штатів і справжню прихильність багатосторонній співпраці», - заявив Ї.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США у намаганні наростити міжнародну напругу. «Американська адміністрація закликає до створення нового клубу спеціальних інтересів на відкрито ідеологічній основі, щоб далі посилити міжнародну напругу і розділити світ».

Росія та Китай також виступили проти американських санкцій. Все ж, обидві країни висловились на підтримку міжнародної співпраці задля подолання глобальних викликів.

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