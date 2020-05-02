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Прем'єр-міністр Британії назвав новонародженого сина на честь лікарів, які врятували йому життя під час хвороби

Прем'єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Сімондс

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав свого новонародженого сина на честь лікарів, які врятували йому життя, коли він хворів на коронавірус.

Хлопчика, який народився у середу цього тижня, назвали Вілфред Лоурі Ніколас.

Перші два слова в імені - на честь дідусів хлопчика Вілфреда та Лоурі.

Третє слово імені - Ніколас - дитина отримала на честь двох лікарів інтенсивної терапії Ніка Прайса та Ніка Гарта, яким родина завдячує збереженням життя Бориса Джонсона, коли той хворів на коронавірус минулого місяця і лікувався у шпиталі св.Томаса.

Про це повідомила у суботу Керрі Сіммондс, 32-річна наречена Бориса Джонсона. Крім імені дитини, вона також розмістила в Instagram фото хлопчика, де помітне його світле волосся, як у тата.

“Я не могла б бути щасливішою. Моє серце переповнене”, - заявила наречена Джонсона Симмондс, дякуючи працівникам пологового будинку.

Борису Джонсону 55 років, з понеділка цього тижня він повернувся на роботу після хвороби. Прем'єр-міністр був присутній під час пологів і планує взяти коротку відпустку по догляду за дитиною пізніше цього року.

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