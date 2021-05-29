Новий бюджетний проект США «принесе результат для людей» та дозволить «виграти конкуренцію 21 століття», сподівається Байден

В п’ятницю президент США Джо Байден представиив проект бюджету на 2022 рік. Амбітний бюджет обсягом 6 трильйонів доларів включає програми Байдена із створення робочих місць а також підтримки американських родин, які було подано до Конгресу, але ще не затверджено. Ці дві програми передбачають загалом більше 4 трильйонів державних інвестицій впродовж найближчих років до інфраструктурних проектів США, включаючи стимулювання використання електромобілів, розбудову інтернет-зв‘язку, а також інвестиції до освіти та соціального забезпечення.

Для того, щоб забезпечити бюджетні надходження, бюджетний законопроект передбачає збільшення податку на корпорації з 21% до 28%. Також очікується зростання державного боргу США на 1,3 трлн дол щорічно впродовж 10 років.

У своєму вступному слові до бюджету, Байден наголосив, що законопроект покликаний збільшити добробут пересічних американців.

«Наш добробут базується на людях, які встають щодня, тяжко працюють, виховують родину, сплачують податки, служать своїй країні, виконують волонтерські роботи в своїх громадах», - заявив Байден.

Бюджет, на переконання Байдена, налішле світові сигнал, що «Америка знову рухається, що наша демократія доводить, що може принести результати для нашого народу і виграти конкуренцію 21-го століття».

В проекті передбачено різке зростання витрат Міністерства освіти, Агенції із захисту довкілля та дипломатичних відомств. На цьому тлі заплановане зростання бюджету Пентагону на 1,7% виглядає помірним, однак з бюджетом у 715 мільярдів доларів, фінансування Пентагону відповідатиме рівню фінансування разом узятих десяти найбільших оборонних комплексів країн, крім США, пише Голос Америки.

У Вашингтоні політики від обох провідних партій швидко відреагували на запропонований бюджет. Конгресмен-демократ, голова бюджетного комітету Палати представників США Джон Ярмут назвав бюджет «трансформаційним», пише Голос Америки. Він заявив, що запропонований бюджетний план «забезпечить те, щоб ми вийшли з цих минулих 14 кризових місяців сильнішими і краще готовими до майбутнього, ніж будь-коли».

Лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що «план Байдена потопить американські родини в боргах, дефіциті та інфляції ... Демократи хочуть позичати та витрачати в масштабі, якого Америка не бачила з того часу, як ми воювали і перемогли у Другій світовій війні. Наш борговий тягар може побити всі рекорди і затьмарити навіть 1940-ві».

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