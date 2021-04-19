«Росатом» можуть не допустити до тендера на будівництво АЕС в Чехії, на тлі дипломатичного скандалу

Російській компанії «Росатом» можуть заборонити брати участь в тендері на побудову реактора на чеській АЕС в Дуковани, на тлі різкого погіршення відносин між двома країнами.

Карел Гавлічек, міністр промисловості країни сказав Reuters в суботу: «Ці події, звичано можуть вплинути на тендер в Дуковани. Це дуже серйозна новина, будь-яка така дія, якщо її буде підтверджено, повинна мати чіткі наслідки». Обсяг тендера, який має бути офіційно оголошено наприкінці 2021 року, оцінюється у 6 мільярдів євро.

Минулого тижня Чехія звинуватила російську розвідку в проведенні вибухів на складах боєприпасів в 2014 році і заявила про висилку 18 російських дипломатів з країни. У відповідь Росія вислала з країни 20 чеських дипломатів.

В понеділок в.о. міністра закордонних справ Чехії Ян Камачек закликав європейські країни вислати російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

США, Велика Британія та інші країни висловили підтримку Чехії.

«США підтримують Чеську Республіку в її твердій реакції на підривні дії Росії на чеській землі, - заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс в Твіттері. - Ми повинні діяти рішуче у відповідь на дії Росії, що ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або критично важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів».

З відповідною заявою на підтримку Чехії виступив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання», - наголосив посадовець.

Латвія також висловила солідарність із рішенням Чехії «видворити 18 російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям».

У Росії натомість заявили, що для висилки її дипломатів «немає реальних причин».

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