Посольство США привітало українців у День пам‘яті та примирення

Сьогодні, в 76-ту річницю капітуляції Німеччини в Другій світовій війні, в Україні та інших країнах відзначають День пам‘яті та примирення. В цей день в 1945 році Антигітлерівська коаліція прийняла акт капітуляції Німеччини, що позначило день закінчення Другої світової війни в Європі.

Посольство США в Україні звернулось до українців з привітанням; «Ми приєднуємось до українців, вшановуючи пам’ять тих, хто сприяв зусиллям антигітлерівської коаліції перемогти нацизм, і ми пам'ятаємо їх жертви», - йдеться в дописі відомства у соцмережах.

В Другій світовій війні загинуло 8 мільйонів українців.

«Протягом багатьох десятиліть ми сподівались, що війна більше ніколи не прийде на українську землю», - йдеться в в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

«Але в 2014 Росія розпочала військову агресію проти України та окупувала частину нашої території. Сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й всю демократичну Європу», - наголосили в МЗС.

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