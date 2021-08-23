США привітали Україну з Днем Державного Прапора

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора. Свято, засноване в 2004 році, з 2009-го відзначають щорічною цереморнією підняття прапора.

«З Днем Прапора, Україно!» - йдеться в привітанні Посольства США до цього дня.

«Прапор є потужним символом суверенітету та незалежності , який об’єднує нас як країну», - відзначили у відомстві. Цей символ є як ніколи важливим в 30-ту річницю незалежності, підкреслили американські дипломати.

А представництво Ради Європі у своєму привітанні зазначило: «Державноий прапор України символізує державотворення та національну єдність, непорушність, свободу, честь та гідність українського народу».

Український прапор вшановує українська діаспора. З нагоди Дня прапора, МЗС України розмістило відео того як «у різних куточках світу представники українських громад разом із нашими дипломатами розгорнули 30-метрові українські стяги».

В соцмережевому відео є і кадри того, як український прапор було розгорнуто у столиці США, Вашингтоні.

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