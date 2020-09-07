Чому американці відзначають День праці у вересні?

День праці - державне свято, створене у США, щоб вшанувати працівників та їхній внесок до економіки. Багато американців у цей день відзначають кінець літа і навіть не всі знають, що історія свята сягає кінця 1800-х, пише Голос Америки.

Звідки походить це свято?

Протягом 1800-х на піку була промислова революція і багато американців працювали 12 годин на день, сім днів на тиждень у важких умовах за малу плату. Навіть діти працювали на заводах. Роботодавці практично не давали працівникам лікарняні, вихідні, або медичне обслуговування.

Працівники все більше вступали до профспілок і починали протестувати проти небезпечних умов праці та виступали за збільшення переваг від роботодавців. Уряди штатів почали рух за відзначення працівників святом і все частіше приймали закони на користь звичайного трударя. Конгрес США заснував федеральне свято День праці 28 червня 1894 року і призначив його на перший понеділок вересня.

В чому різниця між Днем Праці та Першотравнем?

Як День праці, так і Міжнародний день трудящих, або Першотравень, відзначає заслуги звичайного працівника. Першотравень, який святкують у більшості індустріалізованих держав, бере свій початок із подій у Сполучених Штатах.

В травні 1886 року на площі Хеймаркет в Чикаго відбулась демонстрація працівників з вимогою восьмигодинного робочого дня. Під час протесту вибухом бомби було вбито семеро поліцейських і четверо цивільних. Про випадок повідомили міжниродні ЗМІ і цей день став нагодою для щорічних акцій протестів робітників у світі.

Чому американці не відзначають Першотравень?

Після інциденту на площі Хеймаркет, в Сполучених Штатах посилився рух проти профспілок. З роками Першотравень став асоціюватись з крайніми лівими силами у США, а День праці отримував вже більше визнання в американських містах та штатах. Коли Сполучені Штати почали вивчати можливість відзначення державного свята для працівників, президент США Гровер Клівленд не захотів обрати травень, через зв‘язок з подіями на Хеймаркет і тому обрав іншу дату у вересні.

Що американці роблять на День праці?

День праці означає кінець літа і багато американців у довгі вихідні намагаються трохи надолужити літній відпочинок, відвідати парки, пляжі, або провести час на подвір‘ї в колі родини та друзів. Це також гарна нагода для закупів, бо в ці дні оголошуються розпродажі на одяг, шкільне приладдя, товари домашнього вжитку.

Чи всі американці мають вихідний у цей день?

Працівники федерального уряду Сполучених Штатів отримують вихідний, як і працівники більшості компаній. Однак, багато працівників, особливо в сфері торгівлі, транспорту та ресторанному бізнесі мають виходити на роботу і дехто з них працює довше ніж зазвичай.

Рух за права трудящих сьогодні

Рух за права трудящих почався в 1800-х і призвів до значних змін в умовах роботи американців, надання тепер загальноприйнятих переваг для працівників, включаючи восьмигодинний робочий день, п‘ятиденний робочий тиждень, оплачувану відпустку та медичне страхування.

Протягом останніх років, кількість членів профспілок у США зменшується на тлі глобалізації світової економіки, що призвела до змін у поширених професіях у США. Тепер багато членів профспілок працюють на місцевий уряд, уряди штатів та федеральний уряд, на посадах для «білих комірців», а не «синіх комірців», як це зазвичай траплялось сто років тому.

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