У День прав людини США закликали Росію звільнити політв‘язня Олександра Марченка

Провідну роль у захисті прав людини в світі відзначив Держсекретар США Майк Помпео у своїй заяві виданій у Міжнародний день прав людини 10 грудня.

«По всьому світові, ми демонструємо потужну підтримку тим, хто бореться за невід‘ємні права та людську гідність, від Сіньдзяня до Лагоса, від Мінська до Ісламабада», - заявив головний дипломат США.

У цей день Сполучені Штати відзначають права і свободи, закріплені в Універсальній декларації з прав людини 1948 року. «Саме перша леді Америки скликала конференцію Організації Об‘єднаних Націй, яка створила декларацію 1948 року», - додав Помпео.

Посольство США в Україні висловило підтримку народу України у захисті прав людини.

«Сполучені Штати підтримують народ України та світу, оскільки ми прагнемо захищати рівність, гідність та свободу всіх людей», - йдеться в заяві відомства.

Посольство також закликало Росію «звільнити українського політв’язня Олександра Марченка, якого російський суд засудив до багаторічного ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Справедливий суд у прозорій системі правосуддя є загальновизнаним правом людини», заявили в Посольстві.

Марченка, якого затримали в окупованому Донецьку в 2018 році і передали до ФСБ в Росію, в листопаді 2020 року засудили на 10 років в‘язниці, пише Радіо Свобода.

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