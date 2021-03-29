"Це не так легко" - WP про деолігархізацію в Україні

Від того, наскільки президенту України Володимиру Зеленському вдасться звільнити політичну систему від домінування ультрабагатих людей, залежатиме тон відносин України з адміністрацією Байдена. Про це пише Девід Стерн в статті для The Washington Post виданій 29 березня під назвою «Україна хоче показати Байдену серйозність намірів закінчити «еру олігархів». Це не так легко».

Захід надав Зеленському нові інструменти у подоланні олігархічного впдиву, переконаний Стерн. До таких інструментів належать санкції проти Ігоря Коломойського. Також, від зменшення впливу олігархів залежить і надання нового фінансування МВФ.

В статті йдеться про посилення в Україні риторики щодо деолігархізації, введення заходів проти каналів, які пов‘язують з Віктором Медведчуком.

Звільнення Зеленським суддів Конституційного суду є ще одним питанням, про яке цими днями широко повідомляє західна преса. «Минулого року Конституційний суд заморозив антикорупційну реформу в країні і скасував ключові положення антикорупційного законодавства, схвалені в Україні за наполегливими вимогами Заходу», - йдеться в статті АР.

«Відновлення всіх антикорупційних заходів є ключовою умовою для доступу до подальшого надання ерудиції в рамках програми на 5 мільярдів доларів, схваленої МВФ у червні», - пише Reuters.

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