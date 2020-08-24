Дружба між нашими країнами ніколи не була міцнішою - США привітали Україну з Днем Незалежності

З 29-тою річницею незалежності привітав народ України від імені Сполучених Штатів та американського народу Державний секретар США Майк Помпео.

Він наголосив - підтримка «вільної, життєстійкої та демократичної України» з боку США - непорушна.

«Ми залишаємось повністю відданими дипломатичним зусиллям із припинення агресії Росії на сході України. Як ми заявляли в Кримській декларації, США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються дотримуватися цієї політичної позиції допоки Росія не поверне Україні повний контроль над всією українською територією. Ми солідарні з українцями в уряді й у громадянському суспільстві, які працюють задля просування ключових трансформаційних реформ, що пришвидшують економічне зростання, зміцнюють безпеку й верховенство права», - йдеться в заяві.

«Дружба між нашими країнами ніколи не була міцнішою», - заявив Держсекретар США.

Він висловив сподівання на продовження партнерства та співпраці з керівництвом і громадянами України, «які будують світле, безпечне й демократичне майбутнє».

«Бажаю вам подальшого процвітання та успіхів у наступні роки», - йдеться у заяві.

Раніше із привітальною заявою виступила тимчасово повірена у справах США в Україні Кристина Квін.

«Сполучені Штати твердо стоять пліч-о-пліч з нашими українськими партнерами у підтримці суверенітету, територіальної цілісності України, демократії та добробуту», - наголосила вона.

Дивіться також: «У душі я українець», американці про свою любов до України. Вікно в Америку