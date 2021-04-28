Держсекретар: США та Росія обговорюють можливий час зустрічі Байдена та Путіна

«Не знаю, чи є офіційна згода, але я знаю, що ми обговорюємо можливий час такої зустрічі». Так держсекретар США Ентоні Блінкен відповів на питання CNN стосовно того, чи прийняли росіяни пропозицію президента США Джо Байдена про проведення саміту з російським президентом.

Раніше цього місяця у телефонній розмові Байден закликав Путіна знизити напруженість, викликану нарощуванням російських сил біля кордону з Україною, і запропонував провести зустріч на найвищому рівні для обговорення цілого ряду спірних проблем.

Коментуючи можливість зустрічі, в інтерв‘ю CNN Блінкен наголосив на важливості прямого діалогу з країнами, з якими США мають суттєві розбіжності.

«Важливо мати нагоду чітко і прямо говорити з президентом Путіним, або, відповідно, з керівниками інших країн, з якими ми маємо суттєві розбіжності», - наголосив Блінкен.

Головний дипломат США відзначив, що американський президент має чітку позицію: США відповідатимуть у випадку, якщо Росія «продовжить агресивні та безвідповідальні дії», але надають перевагу більш стабільним та передбачуваним відносинам.

«Однак, зрештою, це залежить від Путіна, - наголосив Блінкен. - Якщо він продовжить таку поведінку, ми надамо на це відповідь. З іншого боку, якщо він обере деескалацію, тоді, гадаю, ми можемо працювати разом на основі спільних інтересів, як, наприклад, стратегічна стабільність».

В якості прикладу такої співпраці Блінкен назвав продовження дії угоди про контроль над ядерним озброєнням START.

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