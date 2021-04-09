CDC: Ризик підхопити COVID-19 з поверхонь - низький

Американські епідеміологи оновили рекомендації стосовно миття поверхонь.

Центри США з контролю над хворобами (CDC) встановили, що ризик зараження COVID-19 від контакту з поверхнями - низький, тому у більшості випадків можна відмовитись від дезінфекції. Щоб зменшити ризик передачі COVID-19 достатньо мити поверхні милом, або очисним засобом щодоби, якщо до поверхні міг торкнутись носій коронавірусу.

Хоча вірус може передатись із поверхні «свідчення вказують, що ризик заразитись цим шляхом насправді низький», вказує директорка CDC Рошель Валенські.

«Чищення засобами для миття в домашніх умовах, що містять мило, або очищувачі, фізично усуває мікроби із поверхонь. Цей процес не обов‘язково вбиває мікроби, але усуває їх і цим знижує ризик зараження, - говорить Валенські. - Дезінфекція з використанням хімічного засобу є процесом, що вбиває мікроби на поверхнях. В більшості випадків, регулярного миття поверхонь милом та очисним засобом, без обов‘язкової дезінфекції цих поверхонь, достатньо, щоб зменшити ризик поширення COVID-19».

CDC рекомендують проводити дезінфекцію поверхонь в закритих приміщеннях, таких як школи, або оселі, де є підозра, або було виявлено COVID-19.

Епідеміологи закликають мити руки, носити маски, чистити поверхні, до яких часто торкаються, та дотримуватись соціальної дистанції, щоб зменшити ризик зараження COVID-19.

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