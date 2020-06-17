6 років, 7 мов, 300 платформ - дослідження виявило російську кампанію, здебільшого спрямовану на дискредитацію України

Майже шість років кампанія з російської дезінформації діяла приховано на 300 соцмедійних платформах з використанням семи мов, стверджують аналітики компанії Graphika.

Кампанія, яку дослідники назвали «Вторинна інфекція», включала поширення неправдивих твітів, буцімто, опублікованих американськими та європейськими посадовцями а також теорій змов стосовно коронавірусу.

Більшість неправдивого контенту стосувалось дискредитації України, зауважують дослідники. Інші теми включали зображення США та НАТО в якості агресорів, а Європи - слабкою та розділеною. Критики російського уряду виставлялись аморальними, або алкоголіками; мусульман зображували в якості агресорів, а російський уряд - в якості жертви нещирості та змов Заходу. Вибори на Заході називались несправедливими, Туреччина - агресивною державою, а світові спортивні установи та змагання - непрофесійними, несправедливими та русофобськими.

Кампанія намагалась підтримати російську владу і нападала та підривала довіру до її опонентів, заявляє дослідник Graphika Бен Німмо, зауважуючи, що достеменно невідомо, чи проводив кампанію «уряд, хтось пов‘язаний з урядом, або той, хто хотів підтримати уряд».

Німмо звернув увагу на нову тактику, що застосовувала ця кампанія - замість того, щоб поширювати пропаганду через популярні акаунти, вони створювали одноразові акаунти, які поширювали по одному повідомленню і потім зникали.

Більшість пропагандистських матеріалів кампанії не були популярними. «Як видається, їм не дуже вдавалось створити вірусний контент», - зауважує Німмо.

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