Через карантин кількість звернень щодо домашнього насильства зросла втричі - дослідження

1 червня світ відзначає День захисту дітей. Міжнародні організації б’ють на сполох,адже з початку пандемії COVID-19 ситуація з насильством над дітьми значно погіршилася. Представники неурядової організації World Vision, яка займається гуманітарною допомогою та захистом дітей, пояснюють: кількість випадків насильства збільшується в часи криз, COVID-19 – не виняток. Останнє дослідження World Vision засвідчило: через коронавірус в зоні ризику опинилося на третину дітей більше.

Денієль Беррон, психіатр Yale New Haven Hospital в коментарі «Голосу Америки» цю закономірність пояснив тим, що проживання в ізольованому середовищі впродовж довгого часу навіть з людьми, яких ти любиш, - викликає стрес. «Він може стати причиною домашнього насильства, а також виникнення різного роду залежностей, в першу чергу, алкогольної», - додає Беррон.

За даними World Vision, щороку в звичайних (некризових) умовах більше мільярда дітей по всьому світу зіштовхуються з різного роду насильством. В той же час, зі стартом карантину кількість зафіксованих звернень на гарячі лінії щодо домашнього насильства в світі зросла в середньому на 32%. Ріст фіксується на усіх континентах. Наприклад, в Сполучених Штатах цей показник становить 21,5%, Чілі – 75%, Франції – 30%, Кіпрі – 47%, Лівані – 50%, Сінгапурі - 33%.

Враховуючи збільшення зафіксованих випадків домашнього насильства, дитячих дзвінків та звернень про допомогу, а також інших даних, аналітики World Vision дійшли висновку, що за останні три місяці кількість випадків насильства проти дітей могла зрости майже на 30%. Це означає, що 85 млн хлопців та дівчат через коронавірус відчули на собі фізичне, сексуальне або психологічне насилля. В контексті дівчат мова, в основному, йде про сексуальне насилля, хлопців – фізичне, зокрема, дитячу працю.

В ексклюзивному коментарі «Голосу Америки» Говард Тейлор, виконавчий директор «Глобального партнерства з припинення насильства над дітьми» (крос-секторальна ініціатива, яка об’єднує ключові міжнародні організації по захисту дітей, а також уряди різних країн та бізнес) пояснив: карантин створює сприятливі обставини для порушення прав дітей.



Адже, якщо родина має проблеми, діти опиняються замкнутими один на один за своїм кривдником. Карантинний режим, по суті, відрізав родини від спілкування, це не дає можливості іншим людям бачити та протидіяти насильству. Психологи зазначають: через карантин підвищився рівень зловживання алкоголем, що негативно впливає на дітей та створює загрози насильства. Діти також можуть більше часу проводити в інтернеті, що підвищує ризик сексуальних домагань онлайн.

Ще з початку пандемії, прогнозуючи збільшення насильства над дітьми, Глобальне партнерство розробило спеціальні рекомендації «Позитивне батьківство». Їхня мета -допомогти зменшити психологічне навантаження в родинах та запобігти насильству. Рекомендації були перекладені на більше ніж сто мов. Глобальне партнерство працювало з урядами, громадським організаціями та освітніми установами, аби донести цю інформацію до родин. За три місяці з початку пандемії, вдалося охопити 37 млн родин по всьому світу.

Тейлор розповідає, що намагається застосовувати поради щодо позитивного батьківства і в своїй сім’ї. «У мене два підлітки, які зараз проводять набагато більше часу онлайн, і ми разом намагаємося скоротити цей час», - додає він. Також важливо фокусуватися на позитивних моментах, не забувати хвалити та підтримувати дитину, яка так само, як і батьки, через карантин та пандемію не почуває себе в безпеці. Необхідно дотримуватися і розпорядку дня, створюючи приємну звичну послідовність разом з дитиною, враховуючи її інтереси. Діти також переживають стрес, який може спричиняти погану поведінку, тому важливо намагатися передбачити це і запобігти конфлікту з самого початку.

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