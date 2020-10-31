Дослідники у США визначили професію, де люди частіше хворіють на коронавірус

Працівники продовольчих магазинів, а надто ті, хто постійно контактує з клієнтами, більше за інших заражаються на коронавірус. Про це свідчать результати нового дослідження, опублікованого у журналі “Медицина в праці та в навколишньому середовищі” (Occupational and Environmental Medicine).

Дослідники взяли мазки на коронавірус у 104 працівників у магазинах американського міста Бостон в травні. У 20% з них підтвердився позитивний результат, що в п‘ять разів перевищило ймовірність позитивного тесту серед працівників інших професій в тій же громаді.

Видання CNN також повідомляє, що ці професії, швидше всього, стали “значним джерелом розповсюдження” хвороби, адже троє з чотирьох досліджених, у яких було виявлено коронавірус, не мали симптомів COVID-19.

“Ми були здивовані побачити настільки велику кількість людей без симптомів. Це, безумовно, дуже насторожує, оскільки це означає, що працівники продуктових магазинів прямо контактують з клієнтами і є своєрідними посередниками вірусу, практично суперпоширювачі”, - розповів доктор Джастін Янг, доцент Школи медицини у Бостонському Університеті та дослідник Гарвардської школі з охорони здоров'я, який був залучений до дослідження.

91% з усіх опитаних сказали, що постійно носили маску на роботі, але лише 66% респондентів визнали, що дотримувались соціальної дистанції.

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