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Держдеп занепокоєний спробами Китаю та Росії впливати на аналітичні центри США і закликає публікувати відповідні дані

Держсекретар США Майк Помпео

«Деякі іноземні уряди, включаючи Китайську Народну Республіку та Російську Федерацію прагнуть вплинути на міжнародну політику США, використовуючи лобістів, зовнішніх експертів та аналітичні центри». Таке занепокоєння висловив Держсекретар США Майк Помпео у своїй заяві від 13 жовтня.

Він звернувся з запитом до аналітичних центрів та організацій, які діють в сфері міжнародної політики і хочуть співпрацювати з Держдепом, «невідкладно надати на своїх веб-сайтах інформацію про фінансування від іноземних урядів, державних установ, або керованих державою дочірніх підприємств».

Публікація цієї інформації не є обов‘язковою і не пов’язана з вимогами стосовно розкриття інформації про лобістську діяльність в рамках закону Про реєстрацію іноземних агентів (FARA).

Помпео висловив сподівання, що колись «зусилля США з просування вільного та відкритого діалогу про економічну та особисту свободу, рівноправне громадянство, верховенство права та справжнє громадянське суспільство, стануть можливими у таких країнах, як Китай та Росія».

Згідно з дослідженням іноземного фінансування провідних 50 американських аналітичних центрів, опублікованим в січні 2020 року Центром міжнародної стратегії США, ні Росія, ні Китай не входять в 20-ку найбільших іноземних донорів для американських аналітичних центрів. Найбільше іноземного фінансування, яке змогло ідентифікувати дослідження, надходило до провідних американських аналітичних центрів із західних демократичних країн.

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