Протести проти карантину сповільнять економічне одужання - Ентоні Фаучі

Директор Національного Інституту з алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі попереджає, що протести проти карантинних заходів матимуть негативні наслідки та ще більш сповільнять відкриття економіки.

«Очевидно це болісні кроки для економіки. Але поки ми не приборкаємо вірус, справжнє відновлення економіки не відбудеться. І як би болісно не було, ми повинні керуватися обережними рекомендаціями поетапного відкриття економіки, інакше ми матимемо негативні наслідки», – сказав Фаучі в програмі «Доброго ранку, Америко».

Протягом останніх кількох днів протести проти карантинних заходів відбулись у кількох штатах по всі країні Учасники акцій протесту стверджують, що заходи соціального дистанціювання, прийняті губернаторами їх штатів, завдають величезної шкоди економіці. Втім, більшість експертів в галузі охорони здоров’я погоджуються – передчасне відкриття економіки може зашкодити економіці навіть більше через вірогідність повторного спалаху коронавірусу.

Президент Трамп, натомість, висловлює свою підтримку протестувальникам, попри те, що його власна адміністрація закликає громадян не збиратися в групи більше 10 та тримати дистанцію у півтора метра. «Щодо протестувальників, ви знаєте, я бачу різних протестувальників. І я зі всіма, я зі всіма», – сказав президент Трамп в неділю. Трамп додав, що, на його думку, губернатори штатів «зайшли задалеко».

Минулого тижня адміністрація оприлюднила план трьохетапного відкриття економіки. У плані передбачається, що губернатори будуть визначати, коли переходити до наступної фази відповідно до обставин у кожному окремому штаті.

Дивіться також: Папа Римський Франциск: пандемія нагадує - між тими, хто страждає, немає різниці або меж. Відео