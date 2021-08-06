“Америка може подолати дельта-штам, як подолала початковий” - Байден коментує ріст робочих місць у США

943 000 робочих місць було створено у США в липні. Рівень безробіття впав до 5,4%. Такі дані оприлюднило Міністерство праці США у п‘ятницю.

Третину нових робочих місць було створено в готельному та ресторанному бізнесі а також в індустрії розваг, адже американці почали більше витрачати на літній відпочинок після зняття протиепідемічних обмежень.



Поширення більш заразного дельта-штаму коронавірусу, як видається не вплинуло на зростання робочих місць в липні, однак, новий спалах пандемії називають основною загрозою для збереження темпів створення робочих місць.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі назвала нові дані про створення робочих місць у США «вирішальним доказом, що економічна програма «Відбудуємо краще» працює ... мільйони добре оплачуваних робочих місць створюються, зарплати зростають, економіка зростає найшвидше майже за 40 років і кількість бідних американців має стати найменшою за історію», - йдеться в заяві спікерки.

У своєму зверненні до преси президент Байден відзначив, що кількість робочих місць зростає шостий місяць поспіль, але наголосив, що потрібно багато що зробити, щоб не допустити нового спалаху пандемії, на тлі поширення дельта-штам кронавірусу.

«Америка може подолати дельта-штам, як подолала початковий COVID-19, - заявив він. - Ми здатні це зробити. Носіть маски, коли це рекомендовано, зробіть щеплення вже сьогодні. Все це може врятувати життя і означатиме, що ми не побачимо економічної шкоди, якої завдав COVID-19 на початку».

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