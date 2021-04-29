Економіка США показала швидке зростання в першому кварталі 2021 року

Реальний ВВП США показав зростання на 1,6% в квартальному вимірі (аннуалізований показник відповідає 6,4%), найшвидше з 2003 року, повідомило Міністерство торгівлі США в четвер.

Американська економіка швидко відновлюється після падіння в 2020 році, зумовленого пандемією коноравірусу.

Швидке зростання пов‘язують з тим, що бізнес продовжив поновлювати роботу після запровадження програми вакцинацій у США а також на тлі зменшення кількості заражень.

Безробіття, яке минулої весни, через коронавірусні обмеження, досягнуло пікового значення - 14,8%, тепер зменшилось до 6% у США.

Споживчі витрати показали найбільше зростання - 10,7%. Також економічний розвиток стимулювала програма урядової допомоги, йдеться в повідомленні. Урядова програма обсягом 1,9 трлн дол, прийнята у США, передбачала також прямі виплати американцям обсягом 1 400 доларів.

Споживчі настрої покращились і на тлі пропозиції Байдена з масштабних інвестицій до інфраструктури та збільшення витрат на освіту та підтримку родин, на які піде зе декілька трильйонів доларів.

Оглядачі ж зауважують, що швидке збільшення державних видатків може призвести до зростання цін. Під час свого виступу в середу голова Федерального резерву США Джером Пауелл відповів на такі побоювання і заявив, що наразі пріоритетним є відновлення економіки і, навіть якщо інфляція прискориться, це явище стане тимчасовим.

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