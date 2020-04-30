Вплив пандемії на економіку США може бути тривалим, вважає Голова Федерального Резерву США

В другому кварталі падіння економіки США може поглибитись, заявляє голова Федерального резерву США Джером Пауелл.

«В другому кварталі ми побачимо економічні дані гірші ніж будь-які дані, які ми бачили для економіки, - заявив Пауелл під час прес-конференції у середу. - Це прямий наслідок хвороби і заходів, яких ми вживаємо, щоб від неї захиститись».

Навіть після відкриття економіки, знадобиться час, щоб подолати економічні наслідки пандемії, вважає голова Федерального Резерву.

Пауелл заявив, що відсоткові ставки у США залишиться близькими до нуля, щоб підтримати економічну діяльність на час подолання наслідків пандемії. Він припустив, що знадобиться більше бюджетної допомоги для того, щоб прискорити відновлення і зауважив, що після відкриття економіки можливий сплеск економічної діяльності, але «навряд він поверне нас швидко до докризових рівнів».

Раніше Міністерство торгівлі США озвучило дані про те, що падіння ВВП в першому кварталі склало 4,8% у США.

Пауелл наголосив, що може знадобитись час, для того, щоб до людей повернулась впевненість у тому, що вірус подолано і вони повернулись до звичної діяльності.

«Очікується, що поведінка зміниться, коли люди будуть більш впевненими, тому чим швидше ми поставимо вірус під контроль, тим швидше до людей повернеться впевненість і поновитися економічна діяльність», - додав він.

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