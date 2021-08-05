«Я не жартую, коли говорю, що за електромобілями майбутнє» - Байден озвучив цілі для автоіндустрії

Президент США Джо Байден визначив ціль розвитку ринку електромобілів у США. Згідно з планом, продаж електромобілів має досягнути 50% продажу нових машин у США до 2030 року, написав Байден у Twitter.

«Майбутнє автоіндустрії за електромобілями, ще й зробленими в Америці», - додав він.

План «дозволить Америці просунути майбутнє електромобілів, виграти конкуренцію у Китаю і вирішити проблему кліматичної кризи», повідомили у Білому домі.

Відповідний указ Байден планує підписати вже сьогодні. Серед положень указу - встановлення мети, щоб половина нових машин проданих в 2030 році мали нульові викиди та розробка нових стандартів ефективності для палива.

Нова програма також покликана створити робочі місця в американській автоіндустрії, через підтримку внутрішнього виробництва комплектуючих для машин, збільшення інновацій.

Американські виробники, Ford, GM та Stellantis (колишній Fiat Chrysler) а також Спілка працівників автоіндустрії, візьмуть участь в зверненні Байдена до преси в Білому домі в четвер.

Ford, GM та Stellantis у своїй спільній заяві 5 серпня підтвердили мету зі збільшення частки електромобілів до 40-50% продажу автомобілів у США до 2030 року.

Компанії назвали цей підхід «кардинальною зміною порівняно із теперішнім ринком у США». Минулого року електромобілі складали менше 2% від продажу автомобілів у США, пишуть оглядачі.

Такої зміни, заявили автовиробники, можна досягнути лише «шляхом вчасного втілення всієї політики електрифікації, про яку заявила Адміністрація в плані «Відбудуймо краще», включаючи стимулювання покупців, побудову всеохопної мережі зарядних пристроїв, яка б підтримала мільйонв автомобілів, заявлених у цілі, інвестиції у науково-дослідницькі роботи, стимулювання розширення виробництва електромобілів і каналів постачання в Сполучених Штатах».

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