Спалахи COVID-19 стаються в школах, де не дотримуються протиепідемічних правил - регулятор США

Директорка Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC) Мішель Валенські закликала адміністрації шкіл дотримуватись протиепідемічних правил.

Розслідування спалахів COVID-19, які проводить CDC, виявило, що «велика кількість випадків заражень зазвичай є в школах, які не дотримуються наших рекомендацій, особливо щодо того, що вчителі та учні старше 12 років мають пройти щеплення і, що всі мають носити маски», сказала Валенські під час брифінгу у п’ятницю.

Масковий режим, провітрювання приміщень, регулярне тестування а також вакцинація дорослих, з якими спілкується дитина, значно зменшують ризик заражень на COVID-19, заявив головний хірург США Вівек Мурті.

В п’ятницю CDC опублікувало результати двох досліджень, що свідчать на користь використання маскового режиму в школах та вакцинації.

Рівень заражень на піку пандемії взимку серед школярів у школах Лос-Анджелеса, де дотримувались обмежень, був у 3,4 рази менше ніж в середньому по громаді, виявило CDC в своєму дослідженні, оприлюдненому в п‘ятницю.

Також в п1ятницю CDC опублікувало результати дослідження сплеску пандемії в одній з каліфорнійських шкіл. Воно виявило, що невакцинований вчитель, який знімав маску в класі, коли читав вголос, заразив 50% учнів класу.

З 23 травня по 12 червня 2021 року, 26 лабораторно підтверджених випадків зараження на COVID-19 зафіксували у учнів початкової школи округу Марін в Каліфорнії та їхніх родин, після контакту з невакцинованим зараженим вчителем, йдеться в повідомленні на сайті CDC.

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