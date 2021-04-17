У Держдепі США висловили жаль через дії Росії у відповідь на санкції

В Державному Департаменті заявили, що своїми кроками у відповідь на американські санкції Кремль вдається до ескалації.

Дії Росії «призводять до ескалації і викликають жаль», сказав пресі представник Держдепу, повідомляють Reuters та AFP.

«Не в наших інтересах вдаватись до циклу ескалації, але ми зберігаємо за собою право відповісти на будь-яку російську помсту проти Сполучених Штатів», - заявили в американському дипломатичному відомстві.

Росія заявила про висилку 10 американських дипломатів, після того, як Білий дім вислав зі США десять росіян, які працюють у дипмісії РФ у Вашингтоні.

Рішення про вислання російських дипломатів, серед яких, за заявою уряду США, є "представники російських розвідувальних служб", стало частиною широких санкційних заходів проти Кремля за "дії російського уряду та розвідувальних служб проти суверенітету й інтересів США", втручання в американські вибори, "кібернапади на урядові системи та критичну інфраструктуру в Україні та Грузії, операції зі зламу систем та витоку інформації в США та Франції", а також за дії в незаконно анексованому Криму.

Окрім того, Росія повідомила про заборону на в'їзд до країни чинних і колишніх американських високопосадовців. Серед них: генпрокурор США Меррік Гарланд, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, директор ФБР Крістофер Рей, директор Національної розвідки Евріл Гейнс та радниця президента С'юзан Райс. Це, як заявляється, є відповідь Москви на санкційний список російських посадовців, що був оприлюднений раніше Білим домом.

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