COVD-19 знову виявили у 13 моряків американського авіаносця «Теодор Рузвельт», які раніше одужали від вірусу

Результати аналізів на коронавірус 13 моряків, які служать на американському авіаносці «Теодор Рузвельт», показали наявність вірусу, хоча раніше ці моряки видужали від коронавірусної хвороби, пишуться американські ЗМІ.

Команда авіаносця місяць провела на базі ВМС в Гуамі, після того, як на кораблі було виявлено спалах коронавірусу COVID-19. Незважаючи на ізоляцію та карантин, у деяких моряків на початку травня було виявлено симптоми коронавірусу.

«Цього тижня невелика кількість моряків авіаносця «Теодор Рузвельт», у яких раніше виявляли COVID-19 і які відповідали жорстким критеріям щодо одужання, аналізи знову показали коронавірус, - заявив речник ВМС США Марс Васкес. - Ці протоколи призвели до наявності невеликої кількості осіб, з якими контактували ці моряки, і їх також знято з корабля, розміщено на карантині; вони здали аналізи».

Експерти з громадського здоров‘я намагаються встановити, чому у деяких пацієнтів знову виявляють коронавірус, після того, як ті, як видається, одужали. Раніше про такі випадки повідомляла влада Південної Кореї.

Також звучать сумніви у точності тестів, які, можливо, не здатні виявляти вірус, коли його концентрація мала.

Дивіться також: Асамблея ВООЗ розпочинає дводенну нараду представників 194 країн – членів. Відео