Акції пішли вгору у США на тлі новин про вибори

Після різких коливань у день виборів а також під час підготовки до торгів у ніч виборів, в середу ціни на акції на американських фондових біржах різко пішли вгору.

Хоча результат голосування ще невідомий, невеликий розрив у підтримці кандидатів свідчить про відсутність широкої підтримки для радикальних змін, зауважують у ЗМІ. Також зменшилась шанси так званої «синьої хвилі», тобто шанси на те, що одна партія - Демократів - здобуде контроль над Білим домом та обома палатами Конгресу США.

Найбільше серед американських фондових індексів, на 4%, в середу зріс індекс Nasdaq, в якому велика частка припадає на компанії високих технологій. Можливо, відсутність «синьої хвилі» послабила очікування запровадження нових регулювань цієї галузі, про що раніше говорили в Демократичній партії, зауважують оглядачі.

Вгору також пішли акції компаній таксі Uber та Lyft після того, як на виборах в американському штаті Каліфорнія виборці висловились проти проекту закону, який би вимагав від цих компаній брати в штат своїх таксистів. «Суперечливе законодавство АВ5 у штаті Каліфорнія було спрямоване на те, щоб водії були працівниками, а не підрядниками, що створювало ризики для бізнес моделей Uber та Lyft, якщо б Пропозицію 22 не було підтримано в Каліфорнії, щоб залишити модель з підрядниками», - пише Де Айвз, фінансовий аналітик компанії Wedbush

Голосування «усуває значні загрози для гіг-економіки», - пише Айвз.

Водночас, оглядачі зауважують - Уолл-стріт найбільше тривожить невизначеність, тому, якщо оголошення результатів виборів затягнеться, на фондових ринках варто очікувати на нестабільність.

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