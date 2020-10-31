«Ведмежий ринок». На фондових ринках США найгірший тиждень з березня

Основні американські фондові індекси показали значне падіння минулого тижня - Dow Jones, Nasdaq, S&P знизились на 6.5%, 5,6% та 5,5% відповідно. Це є найбільшим падінням з березня, часу початку пандемії коронавірусу. Таке падіння ще називають «ведмежим ринком».

Нова хвиля коронавірусу, невизначеність стосовно президентських виборів у США, відсутність домовленості щодо пакету економічних стимулів - ось неповний перелік страхів, які відлякували інвесторів минулого тижня, пише Barron’s.

Все ж, фундаментальних причин для падіння ринків, як відзначають аналітики, немає - оприлюднені цього тижня дані показали потужне зростання американської економіки, хоча і на тлі попереднього падіння, також кількість тих, хто став на облік за безробіттям була найнижчою з початку кризи у США.

Водночас, розпродаж акцій на тлі зростання непевності, зазвичай супроводжується зростанням попиту на державні облігації США, які вважаються практично безризиковим активом. Цього разу такого зростання немає, навпаки, ціни на облігації дещо впали. Інвестори очікують на те, що влада США затвердить новий пакет економічних стимулів одразу після виборів президента, цитує CNBC слова аналітика BMO Яна Лінгена.

Затвердження нового пакету стимулювання економіки означатиме збільшення випуску держоблігацій і тому інвестори не поспішають купувати облігації, очікуючи ще більшого зниження ціни. Однак, якщо з оголошенням результатів голосування будуть затримки, ймовірність затвердження нового пакету допомоги зменшиться, і тоді попит на американські держоблігації, скоріш за все зросте, вважає Лінген.

Спостерігачі слідкують за фондовими індексами, вважаючи їх передвісниками результатів президентських виборів. Вважається, що падіння ринків після 21 липня означає гірші шанси на перемогу для чинного президента США, пише NBC News. Лише один американський президент, Двайт Ейзенхауер, виборов другий термін в 1956 році, коли S&P показувало падіння на 7,7%.

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