Щонайменше 300 людей загинуло від землетрусу на Гаїті

Землетрус магнітудою 7,2 бала призвів до значних жертв та руйнувань на півдні Гаїті. Щонайменше 304 людини загинуло, ще 1800 зазнали поранень, пошкоджено велику кількість споруд.

Прем‘єр-міністр країни Аріель Генрі ввів надзвичайний стан в країні тривалістю місяць і заявив, що звернеться за міжнародною допомогою, після проведення оцінки завданої шкоди.

«Важливо врятувати з-під завалів якомога більше потерпілих, - заявив Генрі. - Ми дізнались, що місцеві госпіталі, зокрема в Ле Кайє, переповнені пораненими людьми, тими, хто має переломи».

Президент США Джо Байден заявив, що США нададуть невідкладну допомогу гаїтянцям. Допомогу від США координуватиме Агентство міжнародного розвитоку (USAID).

«Ми працюємо швидко, щоб допомогти гаїтянам врятувати життя», - заявила очільниця USAID Саманта Пауер у Twitter. Вона повідомила, що відбувається координація зусиль з урядом Гаїті та посольством США.

Всесвітня організація охорони здоров‘я оголосила, що надасть допомогу Гаїті в медичній сфері. Представники Панамериканської організації охорони здоров’я (PAHO) проводять оцінку ситуації на місці, заявив голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

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