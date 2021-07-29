США виступили з різкою заявою, через політичну ситуацію в Грузії

«Сполучені Штати глибоко занепокоєні та засмучені через рішення партії «Грузинська мрія» вийти з домовленості від 19 квітня», - йдеться в заяві Посольства США у Тбілісі.

Речник Держдепу Нед Прайс застеріг, що це рішення правлячої політичної партії Грузії, ризикує «повернути політичну кризу» до країни. У своєму зверненні Прайс закликав «всі партії співпрацювати задля просування євроатлантичної інтеграції Грузії».

В американському дипломатичному відомстві зауважили, що домовленість від 19 квітня, спрямовану на зменшення політичної поляризації, підписали 115 депутатів від 6 з 9 провідних політичних партій країни. В ній викладено план реформ, «необхідних для зміцнення грузинських демократичних інституцій, зниження політизації суддівства, покращення виборчої системи Грузії та розподілу влади в парламенті а також продовження зміцнення верховенства права», зауважили дипломати.

28 липня партія «Грузинська мрія» заявила про вихід з домовленості, посередником в укладанні якої виступав Європейський Союз за підтримки США. В Європейській Раді заявили, що проведуть переговори зі сторонами і поки утримуються від коментарів, повідомляють ЗМІ.

Влада та опозиція у Грузії і раніше обмінювались взаємними звинуваченнями у порушенні домовленості.

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