Мін‘юст США: російські хакери зламали комп‘ютери у службах 27 прокурорів

Міністерство юстиції США заявило, що хакери, відповідальні за масштабний кібернапад SolarWinds, минулого року зламали акаунти в службах більше двох десятків прокурорів у США в 15 штатах та окрузі Колумбія.

Про це йдеться в доповненні до заяви щодо нападу SolarWinds, виданому у п’ятницю.

Зловмисники мали доступ до зламаних акаунтів з травня по грудень 2020 року, йдеться в заяві. «Такі дані включають всі надіслані, отримані та збережені електронні листи, додатки, які були в цих акаунтах протягом цього часу», - додали у відомстві.

Атака стала частиною масштабного кібернападу Solarwinds, що відбувся наприкінці минулого року і під час якого, хакерам вдалось скористатись із вразливих елементів платформи SolarWinds Orion, щоб отримати доступ до урядових мереж США а також мереж багатьох компаній.

США в квітні звинуватили російську зовнішню розвідку в нападі. У відповідь на кібернапад та зусилля Росії з втручання у вибори, 15 квітня США оголосили про висилку 10 дипломатів а також запровадили додаткові санкції щодо Росії.

Росія заперечує свою відповідальність.

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