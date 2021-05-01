Гелікоптер НАСА на Марсі отримав нове завдання

Гелікоптер «Винахідливість» перевищив очікування НАСА, здійснивши декілька польотів на Марсі. Польоти все більшої складності довели можливість здійснювати керовані перельоти на іншій планеті.

На початку НАСА планувало завершити використання цього дрона після п‘яти польотів, але агенція змінила плани для гелікоптера з огляду на успішні випробування, під час який гелікоптер здійснював польоти на все більшій висоті та зі зростаючою швидкістю.

«Демонстрація технології «Винахідливість» відбулась із приголомшливим успіхом, - говорить Томас Зарбачен, заступник Директора наукової місії НАСА. - Так як стан здоров‘я «Винахідливості» чудовий, ми плануємо використати його на користь нових повітряних платформ, задля досягнення теперішніх наукових цілей команди «Наполегливості».

Наступним завданням для гелікоптера є проведення дослідження території в місцях, куди не може дістатись марсохід «Наполегливість», що працює на Марсі з 18 лютого. Координація роботи ровера та гелікоптера з дослідження поверхні планети є наступним кроком у дослідженні Марсу.

«Прямую на південь до моєї першої зони досліджень і вгадайте, хто зі мною? З марсіанським гелікоптером ми в дорозі, щоб під час нової фази продемонструвати як в майбутньому ровер та повітряний апарат можуть співпрацювати», - йдеться на сторінці марсохода у Twitter.

Гелікоптер, за планом, проведе дослідницький переліт через два тижні. Перед цим, повідомили у НАСА, гелікоптер здійснить ще два польоти, які передбачають більшу кількість маневрів а також більшу дальність.

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