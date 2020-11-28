Комітет США з визнання Голодомору геноцидом намагається включити Голодомор до навчальних програм американських шкіл

Для багатьох американців українського походження поширення знань про Голодомор вже не одне десятиліття є вкрай важливою місією. Один із шляхів, який наближає до досягнення цієї непростої мети, - включення теми до шкільної програми з історії у американських школах.

Саме таку ціль кілька років тому поставив собі Крайовий комітет США з визнання Голодомору геноцидом. Михайло Савків, голова комітету, пояснює - Крайовий комітет разом зі своїми осередками в штатах намагається систематизувати підхід і домогтися того, щоб учні американських шкіл в рамках вивчення світової історії слухали і лекції про Голодомор.

Мета досить амбітна та потребує багато часу, адже, на відміну від України, де освітні програми централізовані, в Сполучених Штатах навчальні курси пишуться та затверджуються місцевими відділами освіти. «Кожен штат та кожна школа навіть свої має правила, тому на жаль, наш шлях буде тривати трошки довше, ніж нам хотілося», - додає Савків.

Доріс Дужий – одна з активісток, яка допомагає комітету. Дужий – освітянка, мешкає у штаті Мічиган. Впродовж багатьох років вона викладала тут світову та американську історію. І не один рік домагалася того, аби у програму з вивчення історії в школах Мічигану був включений розділ про геноциди 20 століття.

У 2016-му її робота принесла результат, губернатор штату запровадив обов`язкове вивчення теми геноциду ХХ століття у державних школах. Дужий називає цей момент знаковим, адже це, по суті, дозволило включити до цієї програми і розділ про Голодомор, який був геноцидом українського народу. «Голодомор підпадає під це поняття. Ми хотіли переконатись, що Голодомор буде згадуватися у всіх стандартах, щоб, якщо вчителя попросять розповісти про Голокост чи Руанду, чи Камбоджу, чи інші геноциди ХХ століття, Голодомор також буде включений», - пояснює Дужий.

Дужий сама розробила та написала і плани уроків для учнів про Голодомор. Вони знаходяться у відкритому доступі для вчителів Мічигану, проте, за словами Дужий, вони адаптовані і під загальнодержавні правила. «Зараз є кілька версій планів уроків, які публікувались протягом багатьох років і постійно оновлюються. Мої конкретні плани уроків опубліковані на веб-сайті і будь-який вчитель Мічигану може зайти на сайт, в пошуку ввести слово геноцид, і отримати інформацію про голодомор», - каже вона.

Досвідом просування вивчення геноциду та Голодомору в Мічигані, сподівається Дужий, зможуть користуватись і в інших штатах. Аби підняти це питання на загальнодержавному рівні, у вересні вона запропонувала Національній раді соціальних наук (американська асоціація, що займається підтримкою викладання соціальних наук) проводити вебінари про Голодомор для їхніх вчителів. У вересні і жовтні Савків та Дужий провели перші два заходи: один – загальнодержавний, другий – для вчителів Техасу.

Американські учителі хотіли знати не тільки про Голодомор, але і про роботу Комітету з визнання Голодомору геноцидом, українську громаду та чому для українців так важливо поширювати знання про Голодомор, і чому, відповідно, це має бути цікаво для американських учнів

За словами Дужий, дев'ять з десяти вчителів на семінарах не чули про Голодомор. Савків додає, що під час лекції вчителі мали змогу ставити питання. Він розповідає, що учителі хотіли знати не тільки про Голодомор, але і про роботу Комітету з визнання Голодомору геноцидом, українську громаду та чому для українців так важливо поширювати знання про Голодомор, і чому, відповідно, це має бути цікаво для американських учнів.

Окрім лекцій, Савків та Дужий також передали вчителям навчальні матеріали, зокрема, підручник про Голодомор та плани уроків. Савків каже, що пандемія та зустрічі он-лайн значно спростили організацію заходів. Адже тепер не потрібно фізично збирати вчителів.

Аби не втрачати темп та можливості, комітет планує найближчі кілька місяців провести ще низку вебінарів для вчителів інших штатів. Взагалі мета – охопити викладачів усіх штатів. Дужій також додає, що під час вебінарів, вони просять вчителів займати більш активну позицію щодо включення теми Голодомору до шкільної програми. «Ми заохочуємо їх іти до своїх шкільних рад, звертатися до керівництва та говорити: ось ця інформація, яку ми хочемо презентувати учням у школах», - пояснює вона.

Дужий визнає, через специфіку системи освіти в Сполучених Штатах, попереду непроста та довга дорога. Проте активісти крок за кроком готові долати її, аби якомога більше американських учнів на запитання, що таке Голодомор, не знизували плечима, а відповідали, що це страшна сторінка світової історії, коли були замордовані мільйони українців.

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