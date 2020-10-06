Біля 4 мільйонів американців вже проголосували на виборах президента США

Вибори президента США заплановано на 3 листопада, але вже більше 3,8 мільйона американців скористались правом раннього голосування, щоб віддати свій голос на виборах, повідомляє неурядова організація U.S. Election Project. Така кількість значно перевищує біля 75 000 виборців, які проголосували на відповідну дату перед виборами президента 2016 року.

Збільшення раннього голосування може свідчити про високу активність американських виборців на цих виборах та майбутні високі показники явки, що може досягти до 65% виборців - найбільше з 1908 року, стверджують в Election Project.

«Ми ніколи не бачили, щоб так багато людей голосували настільки рано перед виборами, - цитує Reuters слова керівника проекту, експерта університету Флориди Майкла Макдональда. - Люди голосують, коли визначаться і, ми знаємо, що багато людей вже давно визначились і мають судження про Трампа».

Оцінки проведено на основі даних з 31 штату, де вже відкриті можливості для голосування. Більше даних надійде, коли можливість проголосувати з‘явиться в більшій кількості штатів, говорить експерт.

Дивіться також: Як ситуація зі здоров’ям президента Трампа може позначитися на президентських перегонах? Відео