Амбітний план Байдена з розбудови інфраструктури США підтримав Сенат

Після місяців обговорень, Сенат США проголосував за план президента США Джо Байдена з підтримки інфраструктури.

Законопроект відкриває шлях «до найбільш істотних інвестицій у інфраструктуру, які ми бачили у цій країні», - заявив міністр інфраструктури США Піт Буттеджич в інтерв‘ю MSNBC.

Серед заходів амбітного плану обсягом 1 трильйон доларів - 110 млрд дол інвестицій на відбудову доріг та мостів, по 65 млрд інвестицій у розширення доступу до інтернету а також у розбудову залізниці та мережі енергопостачання, 55 млрд планується спрямувати та відбудову інфраструктури водопостачання, а більше 7 мільярдів піде на створення мережі зарядних станцій для електромобілів, тощо.

За законопроект проголосувало 19 республіканців і всі 50 демократів у Сенаті.

Байден окремо подякував лідеру республіканців у Сенаті Мітчу Макконнеллу за підтримку, пише Стів Герман в статті для Голосу Америки.

Колишній президент США Дональд Трамп закликав республіканців виступити проти проекту. «Я роками тихо казав, що Мітч Макконнелл - найбільш переоцінена людина в політиці - тепер я можу не бути тихим», - заявив Трамп перед голосуванням в Сенаті.

В Палаті представників США, яка має голосувати за законопроект наступного місяця, деякі конгресмени вважають пакет з підтримки інфрастуктури недостатнім.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що конгресмени співпрацюватимуть із Сенатом, щоб «забезпечити врахування пріоритетів нашої ініціативи «Для людей» у остаточних пакетах з інфраструктури та врахування розбіжностей». Ініціатива «Для людей включає положення про захист прав виборців.

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