Помпео сподівається, що Ініціатива трьох морів допоможе подолати наслідки пандемії в Центральній та Східній Європі

Саміт 12 країн-членів Ініціативи трьох морів розпочався в Естонії в онлайн форматі.

Звертаючись до учасників естонського саміту, Держсекретар США Майк Помпео запевнив учасників в американській підтримці ініціативи «з розширення енергетичної, цифрової і транспортної інфраструктури з метою покращити економічну безпеку для майбутніх поколінь».

Він нагадав, що США взяли зобов‘язання інвестувати до мільярда доларів у енергетичні проекти Ініціативи. Фінансування буде спрямовано через Корпорацію США з фінансування розвитку.

«Добре фінансований, дієвий Фонд Ініціативи трьох морів може допомогти країнам-членам вийти з пандемії, стимулюючи зайнятість та зростання, залучаючи приватні інвестції», - додав він.

Ініціатива трьох морів спрямована на розбудову економіки та співпраці в сфері транспорту, енергетики та високих технологій європейських країн, розташованих між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями.

Україна висловила своє прагнення приєднатись до Ініціативи трьох морів. Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до України 12 жовтня, обговорювалось і питання зацікавленості України в участі в цій ініціативі. Тоді український президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що польська сторона підніме питання участі України в цій ініціативі під час естонського саміту.

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