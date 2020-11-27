В Ірані вбили провідного вченого-атомника

Провідного вченого Ірану, якого вважали відповідальним за таємну програму країни з розробки ядерної зброї, було вбито. Цю інформацію підтвердило Міністерство оборони країни, назвавши вбивць «терористами».

«Якщо Іран колись би захотів скористатись [збагаченням урану] для виготовлення зброї, Фахрірзаде став би відомий як батько іранської бомби», - наводить ВВС слова західного дипломата в коментарі Reuters в 2014 році.

Нападники атакували машину в якій перебував Мохсен Фахрізаде з автоматами та вибухівкою, поблизу Тегерана, повідомляють державні ЗМІ Ірану.

Деякі впливові особи в Ірані пов’язали вбивство з Ізраїлем. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф написав у Twitter про «серйозні свідчення ролі Ізраїлю» і закликав міжнародну спільноту засудити напад. Влада Ізраїлю поки не коментувала ці повідомлення.

Вбивство Фахрізаде може спонукати Іран до дій проти сил США в регіоні, заявив високопосадовець Державного департаменту США в коментарі NPR. Раніше США вже пов‘язували напади на американських військових в Іраку з силами в Ірані.

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