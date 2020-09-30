Американська компанія постачатиме ядерне паливо на Рівненську АЕС

Американська компанія Westinghouse і українське державне підприємство “Енергоатом” підписали угоду про постачання ядерного палива для реакторів Рівненської АЕС.

Контрактом передбачено, що постачання палива у вигляді тепловидільних збірок в Україну розпочнеться з 2024 року з партії для проведення етапу дослідної експлуатації. Сторони також домовилися про можливість часткової локалізації виробництва частини комплектуючих для паливних збірок на підприємстві "Атомнергомаш".

Президент України Володимир Зеленський, який був присутній на підписанні контракту, назвав домовленості важливими для посилення енергетичної незалежності України.

цей договір є стратегічним для нас

"Це – перш за все поглиблення диверсифікації постачання ядерного палива для нашого державного "Енергоатома", який генерує на сьогодні більше половини електроенергії в Україні. Тому цей договір є стратегічним для нас", – цитують слова Володимира Зеленського у його офісі. У посольстві США назвали підписану угоду вигідною як для України, так і для Сполучених Штатів.

Перехід українських АЕС з російського палив на паливо виробництва американської компанії є частиною зусиль української влади для забезпечення енергетичної незалежності України від єдиного постачальника. Міжурядові домовленості про часткове переведення українських станцій на збірки виробництва Westinghouse були досягнуті ще в 2000 році. Нині американське ядерне паливо використовується на чотирьох енергоблоках Запорізької АЕС та двох енергоблоках Южно-Української АЕС. Як повідомляють у Енергоатомі, три енергоблоки українських атомних станцій завершили перехід на паливо від компанії Westinghouse.

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