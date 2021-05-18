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Україна, Грузія та Молдова домовились спільно рухатись до ЄС

Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови підписали меморандум про співпрацю в сфері євроінтеграції.

«Асоційоване Тріо відображає чітку позицію наших трьох європейських країн: Україна, Грузія та Молдова є невіддільною частиною об’єднаної Європи та прагнуть увійти до Євросоюзу», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Всі три країни потерпають від конфліктів на своїй території, спричинених керованими Росією силами.

Три країни погодились спільно розробляти ініціативи в рамках Східного партнерства ЄС, проводити реформи та модернізацію. Країни мають провести підготовчі дії так, щоб «не вони просили, а їх запрошували вступити до родини Європейського Союзу», заявив міністр закордонних справ Молдови Ауреліу Чокой.

Рішення трьох країн «об‘єднати зусилля задля досягнення спільної мети» привітало представництво Литви в ОБСЄ.

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