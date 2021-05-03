Єврокомісія рекомендує дозволити в’їзд тим, хто вакцинувався зареєстрованими в Європі вакцинами

Європейська Комісія рекомендує 27 країнам-членам ЄС зняти протиепідемічни обмеження на в’їзд для тих, хто пройшов повний курс щеплення вакцинами, зареєстрованим в ЄС. В Єврокомісії зауважили, що протиепідемічні обмеження може бути згодом скасовано і для тих, хто отримав щеплення вакцинами, зареєстрованими ВООЗ.

Серед таких обмежень Комісія навела приклади вимоги тестування та дотримання карантину.

Наразі в ЄС зареєстровані вакцини Moderna, Pfizer-BioNTech, Janssen (Johnson&Johnson) та AstraZeneca. Рішення щодо в‘їзду для тих, хто вакцинувався китайськими Sinopharm та Sinovac, за очікуваннями, може бути прийнято найближчими днями, пишуть ЗМІ.

Наразі невідомо, коли буде знято обмеження на подорожі для вакцинованих осіб і як саме буде посвідчуватись вакцинація. У Європі авіаперевізники та уряди обговорюють ідею запровадження паспортів вакцинацій. В Єврокомісії вказали на проект введення «Цифрового зеленого сертифіката» для підтвердження щеплень. У США посадовці адміністрації Байдена висловились проти видачі таких документів на державному рівні.

Еврокомісія також рекомендувала країнам ЄС розширити перелік країн, де епідеміологічна ситуація вважається «гарною». Наразі в переліку лише сім країн.

Як повідомляв Голос Америки, минулого місяця в коментарі американському виданню The New York Times президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що, за її очікуваннями, всі 27 країн ЄС скасують протиепідемічні обмеження на в’їзд для тих, хто пройшов повний курс щеплень вакцинами, схваленими для використання Європейською агенцією з медикаментів.

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