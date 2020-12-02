В Україні скасували карантин вихідного дня; діятимуть обмеження "помаранчевої" зони

"Карантин вихідного дня", що діяв в Україні з 14 по 30 листопада, не продовжуватимуть. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду 2 грудня.

Прем'єр подякував усім, хто дослухався до рекомендацій Кабміну щодо карантинних обмежень у вихідні.

Як вважає очільник Уряду, "карантин вихідного дня" дав позитивний ефект. "За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювань менше, аніж було прогнозовано", - наголосив Шмигаль. Як він додав, дещо стабілізувалася і ситуація в лікарнях.

Раніше керівник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що ефект "карантину вихідного дня" міг би бути більшим, якби не ігнорування українцями встановлених обмежень.

Замість скасованого "карантину у вихідні" в Україні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.

"І на вихідні, і в будні будуть діяти карантинні обмеження щодо "помаранчевої" зони на території цілої країни", - заявив прем'єр Шмигаль.

Такий порядок встановлюється до того, як урядовці приймуть нове - як було сказано, "найбільш збалансоване" - рішення.

А тим часом в Україні зростає підтримка запровадження «жорсткого карантину» (локдауну). Як засвідчило опитування, проведене наприкінці листопада Соціологічною групою Рейтинг, 42% українців підтримують запровадження локдауну, і 58% вважають, що це зменшить поширення коронавірусу.

При цьому більше половини опитаних (58%) - за те, щоб запровадити локдаун саме на новорічні свята, і менше половини (40%) - проти.

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