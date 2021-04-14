Локдаун у Києві продовжили до 30 квітня

Жорсткий карантин в українській столиці, що мав закінчитися 16 квітня, продовжать ще на два тижні. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу в середу.

Як заявив міський голова, "Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про продовження суворих обмежувальних заходів у нашому місті. На два тижні, тобто до 30 квітня".

Як він додав, "У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих, і смертей буде ще більше".

Таким чином, до 30 квітня у місті продовжать діяти раніше запроваджені обмеження. Залишаються закритими всі школи і дитсадки; увесь громадський транспорт працюватиме виключно за спецперепустками, а заклади громадського харчування - тільки навинос чи доставку.

Як повідомив Кличко, динаміка захворюваності на COVID-19 у столиці залишається високою. Кількість нових хворих та госпіталізованих, а також летальних випадків суттєво не зменшується.

За добу 13 квітня в Києві виявлено 1457 нових випадків коронавірусної хвороби, 47 хворих померли. Заповненість ліжок у столичних лікарнях перевищує 70%.

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