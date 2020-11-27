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Вперше з початку пандемії зі США до Європи можна буде літати без карантину

Американська авіакомпанія Delta та європейська Alitalia оголосили про плани відкрити рейси зі США до Італії, які дозволять пасажирам не дотримуватись 14-денного карантину.

Подорожуючі отримають таку можливість вперше з березня, коли було запроваджено обмеження на подорожі у зв’язку з пандемією кронавірусу і встановлено вимогу обов‘язкового карантину.

Рейси будуть здійснюватись із дотриманням суворих протиепідемічних заходів, повідомляють авіалінії. Пасажирів та команду тестуватимуть на коронавірус. Пасажири повинні будуть пройти PRC тест за 48 години перед перельотом а також швидкий тест в аеропорту перед відльотом та після прибуття до Італії, а також на зворотньому шляху, повідомили у Delta в четвер.

«Ретельно розроблені протоколи тестування на COVID-19 - найкращий спосіб безпечно поновити міжнародні подорожі без карантину, доки вакцини не стануть широко доступними», - заявив пресі Стів Сір, президент Delta.

Відкриття таких рейсів планується наступного місяця, після того, як влада Італії видасть відповідний дозвіл.

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Чому дедалі більше американців здають тест на COVID-19, навіть, якщо не мають симптомів? Відео

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