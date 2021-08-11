Карантин в Україні продовжили до жовтня

В Україні в черговий раз продовжили адаптивний карантин а також режим надзвичайної ситуації. Цього разу - до 1 жовтня 2021 року.

Рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 11 серпня.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наразі епідемічна ситуація повністю контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій і важких хворих на COVID-19.

Очільник Уряду повідомив, що МОЗ готується до нової хвилі коронавірусу: майже 100% ліжок у лікарнях обладнані підведеним киснем; закуповуються кисневі концентратори для амбулаторного лікування хворих.

За словами прем'єра, минулого тижня в Україні зроблено майже 1 млн щеплень, темпи вакцинації прискорюються, а вакцини є в достатній кількості.

"Поставки відбуваються регулярно, як за рахунок державного бюджету, так і у вигляді допомоги від наших міжнародних партнерів», - наголосив Шмигаль.

Про те, що карантин продовжать, заявляв раніше головний санітарний лікар України. В інтерв'ю журналістам на початку серпня Ігор Кузін розповів, що епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується, і щодня фіксують більше нових випадків COVID-19.

Головний санлікар повідомив також, що в Україні поширюється новий штам "Дельта"; станом на 5 серпня було офіційно підтверджено майже 150 випадків зараження цим заразнішим та більш небезпечним у сенсі перебігу хвороби штамом коронавірусу.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, за добу 10 серпня в Україні зафіксовано 1 122 нових випадки коронавірусної хвороби.

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